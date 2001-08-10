Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чемпионат Сахалинской области по настольному теннису среди ветеранов настольного тенниса прошёл в минувшие выходные.
В соревнованиях померились силами профессионалы из Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска, Корсакова, Поронайска и Смирных. Всего медали турнира оспорили 42 участника от 45 лет и старше, среди них 31 мужчина и 11 женщин. Они выступали в трёх возрастных категориях.
На церемонии открытия состязаний теннисистов приветствовала президент региональной федерации настольного тенниса Людмила Бондарь. Она пожелала спортсменам успехов и честной борьбы, отметив большое количество участников на турнире, что очень радует.
По итогам зрелищных динамичных игр среди мужчин 65+ победу одержал Ким Пу Ген, на втором месте Александр Хон. Почетную третью ступень пьедестала заняли Сергей Коновалов и Юрий Хаиров. В возрастной категории 55-64 года лидировал Сергей Пшекарский, серебро взял Пётр Ушаков, а бронза досталась Алексею Юну и Сергею Паку. Среди самых молодых теннисистов (45-54 года) золото взял Юрий Андрусишин. Победу ему уступил Виталий Ким, а третью строчку заняли Владислав Им и Виктор Краснов.
Среди представительниц прекрасной половины лучшую реакцию и мастерство владения ракеткой в категории 65+ продемонстрировала Ольга Колесникова. Лариса Ярославцева заняла вторую позицию, третье место разделили Елена Дружинина и Нина Ча. В противостоянии спортсменок 55-64 лет сильнейшей стала Вера Пшеничникова, на втором месте Татьяна Малашич, а на третьем - Ирина Ли и Елена Лазаренко.
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