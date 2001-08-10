Тихоокеанское
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12:25, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области

Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чемпионат Сахалинской области по настольному теннису среди ветеранов настольного тенниса прошёл в минувшие выходные.

В соревнованиях померились силами профессионалы из Южно-Сахалинска, Невельска, Холмска, Корсакова, Поронайска и Смирных. Всего медали турнира оспорили 42 участника от 45 лет и старше, среди них 31 мужчина и 11 женщин. Они выступали в трёх возрастных категориях.

На церемонии открытия состязаний теннисистов приветствовала президент региональной федерации настольного тенниса Людмила Бондарь. Она пожелала спортсменам успехов и честной борьбы, отметив большое количество участников на турнире, что очень радует.

По итогам зрелищных динамичных игр среди мужчин 65+ победу одержал Ким Пу Ген, на втором месте Александр Хон. Почетную третью ступень пьедестала заняли Сергей Коновалов и Юрий Хаиров. В возрастной категории 55-64 года лидировал Сергей Пшекарский, серебро взял Пётр Ушаков, а бронза досталась Алексею Юну и Сергею Паку. Среди самых молодых теннисистов (45-54 года) золото взял Юрий Андрусишин. Победу ему уступил Виталий Ким, а третью строчку заняли Владислав Им и Виктор Краснов.

Среди представительниц прекрасной половины лучшую реакцию и мастерство владения ракеткой в категории 65+ продемонстрировала Ольга Колесникова. Лариса Ярославцева заняла вторую позицию, третье место разделили Елена Дружинина и Нина Ча. В противостоянии спортсменок 55-64 лет сильнейшей стала Вера Пшеничникова, на втором месте Татьяна Малашич, а на третьем - Ирина Ли и Елена Лазаренко.

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