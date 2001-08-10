Тихоокеанское
информационное агентство
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12:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

Кира Яблочникова стала первой на международном турнире по художественной гимнастике

Кира Яблочникова стала первой на международном турнире по художественной гимнастике

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская гимнастка Кира Яблочникова завоевала золото на XIII традиционном международном турнире по художественной гимнастике «Весёлый караван».

Состязания проходили в Ташкенте и собрали более 250 спортсменок разных возрастов из России, Узбекистана, Казахстана и Объединённых Арабских Эмиратов.

Кира Яблочникова выступала среди гимнасток 2011 года рождения. Воспитанница Ольги Лукиной и Марины Николаевой набрала наибольшее количество баллов в многоборье, что принесло сахалинке победу на турнире.

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