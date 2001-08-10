Пьяный сахалинец избил металлической палкой автомобиль обидчика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от местного жителя по факту повреждения его имущества. В ходе проверки, участковый уполномоченный полиции по горячим следам установил подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 39-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от друзей. По дороге у него произошел словесный конфликт с прохожим, который сделал ему замечание. Фигуранта разозлила эта ситуация, и он решил выместить свою агрессию на чужом транспортном средстве. С этой целью он нашел на улице металлическую палку и стал бить ею по машине. В результате чего автомобиль был сильно поврежден. Сумма ущерба составила 44 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ - умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.