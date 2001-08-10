Охранник, не пустивший бойцов СВО в бар Южно-Сахалинска и распыливший перцовый баллончик, заключен под стражу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В производстве следственного отдела по г. Южно-Сахалинск сСУ СК РФ по Сахалинской области находится уголовное дело, возбужденное по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали ТИА "Острова" в следственном комитете.

В совершении преступления обвиняется 25-летний сотрудник одного из охранных предприятий.

По версии следствия, в ночное время 18 ноября 2023 года обвиняемый в ходе конфликта с посетителями одного из рестобаров областного центра, среди которых были участники специальной военной операции, распылил газ из перцового баллончика в отношении мужчин. В результате его действий двое сахалинцев получили химические ожоги глаз.

По ходатайству следователя Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.