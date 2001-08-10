Сахалинец познакомился с девушкой, а она заблокировала его телефон и теперь требует деньги за разблокировку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 21-летнего жителя областного центра о том, что неизвестное лицо удаленно заблокировало его сотовый телефон и за разблокировку требует денежные средства в сумме 7000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской поличии.

Заявитель через чат знакомств в мессенджере написал понравившейся девушке. В ходе переписки она написала, что потеряла свой сотовый телефон и попросила молодого человека зайти на ее почту. Когда заявитель ввел пароль и сделал всё, как сказала девушка, его телефон полностью заблокировался.

Затем пришло сообщение о том, что «девушка» готова снять блокировку за 7000 рублей. Заявитель обратился в полицию. По данному факту по ч.1 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации) возбуждено уголовное дело.