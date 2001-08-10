Сахалинец познакомился с девушкой, а она заблокировала его телефон и теперь требует деньги за разблокировку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 21-летнего жителя областного центра о том, что неизвестное лицо удаленно заблокировало его сотовый телефон и за разблокировку требует денежные средства в сумме 7000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской поличии.
Заявитель через чат знакомств в мессенджере написал понравившейся девушке. В ходе переписки она написала, что потеряла свой сотовый телефон и попросила молодого человека зайти на ее почту. Когда заявитель ввел пароль и сделал всё, как сказала девушка, его телефон полностью заблокировался.
Затем пришло сообщение о том, что «девушка» готова снять блокировку за 7000 рублей. Заявитель обратился в полицию. По данному факту по ч.1 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации) возбуждено уголовное дело.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
11:24 14 Июля Жителям Березняков предлагают высказать мнение о появлении в селе нового общественного пространства
15:03 17 Июля Участники конкурса "Лидеры России" презентовали решения для привлечения высококвалифицированных кадров на Сахалин
11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
Выбор редакции
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
- 10:04 18 Июля Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья
- 11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
- 15:14 12 Июля Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?