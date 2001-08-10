Экс-начальника корсаковского отделения полиции обвиняют в незаконном удерживании женщины в камере
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя, ранее занимавшего должность начальника ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких последствий), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области.
Преступление выявлено по оперативным данным УФСБ России по Сахалинской области.
Органом предварительного следствия установлено, что в июне 2022 года бывший начальник ОМВД России по Корсаковскому городскому округу незаконно организовал и обеспечил помещение, а также содержание женщины в изоляторе временного содержания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в течение трех суток, чем незаконно лишил ее свободы и причинил нравственные страдания.
После совершения указанного преступления, в отношении обвиняемого проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по порочащим честь и достоинство основаниям.
Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершение указанного преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня Экс-начальника корсаковского отделения полиции обвиняют в незаконном удерживании женщины в камере
10:05 Сегодня Более тысячи тонн наваги выловили в Сахалинской области с начала путины
10:08 Сегодня Власти Южно-Сахалинска рассказали, что в этом году ждет образование, культуру, спорт и социальную политику
10:23 Сегодня В 2022 году в Южно-Сахалинске установили более 300 электрозаправочных станций
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
17:13 13 Января Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
17:01 13 Января В Южно-Сахалинске готовятся к конкурсу "Педагог года-2023"
16:32 13 Января Валерий Лимаренко продлил программу детского социального туризма на Сахалине и Курилах
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?