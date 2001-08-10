Экс-начальника корсаковского отделения полиции обвиняют в незаконном удерживании женщины в камере

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению местного жителя, ранее занимавшего должность начальника ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов государства, если они совершены с причинением тяжких последствий), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области при надзорном сопровождении прокуратуры области.

Преступление выявлено по оперативным данным УФСБ России по Сахалинской области.

Органом предварительного следствия установлено, что в июне 2022 года бывший начальник ОМВД России по Корсаковскому городскому округу незаконно организовал и обеспечил помещение, а также содержание женщины в изоляторе временного содержания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в течение трех суток, чем незаконно лишил ее свободы и причинил нравственные страдания.

После совершения указанного преступления, в отношении обвиняемого проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по порочащим честь и достоинство основаниям.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено до 10 лет лишения свободы.