Более 3,5 миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о хищении денежных средств путем обмана обратился житель села Дальнее, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчина рассказал, что в сети интернет, увидел рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестирования, затем прошел опросник и спустя три часа ему позвонил неизвестный. По указанию звонившего заявитель скачал два приложения и через них начал покупать доллары, переводя денежные средства на указанные абонентские номера.

Таким образом в период времени с 19 по 29 ноября 2022 года потерпевший перевел мошенникам более 3 700 000 ублей.