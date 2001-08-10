Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2022
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15:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 3,5 миллионов "инвестиций" перевел сахалинец мошенникам

Более 3,5 миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о хищении денежных средств путем обмана обратился житель села Дальнее, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчина рассказал, что в сети интернет, увидел рекламу о дополнительном заработке с помощью инвестирования, затем прошел опросник и спустя три часа ему позвонил неизвестный. По указанию звонившего заявитель скачал два приложения и через них начал покупать доллары, переводя денежные средства на указанные абонентские номера.

Таким образом в период времени с 19 по 29 ноября 2022 года потерпевший перевел мошенникам более 3 700 000 ублей.

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