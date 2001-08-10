Сахалинцу, отказавшемуся оплачивать ремонт после затопления соседей, разрисовали машину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1961 года рождения о том, что неизвестные испортили его автомобиль. Инцидент произошёл поздним вечером 5 декабря. Машину изрисовали краской, испортив тем самым лакокрасочное покрытие. Сумма ущерба составила почти 95 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалдинской полиции.

Отделом дознания городского УМВД по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).

Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался уроженец Алтайского края 1979 года рождения. Выяснилось, что ранее владелец автомобиля затопил соседку снизу. Женщина сделала ремонт своими силами, для чего просила помощи у своего знакомого, коим и оказался подозреваемый. Впоследствии сосед отказался возмещать затраты на ремонт жилплощади из-за отсутсвия документальных доказательств порчи имущества. Тогда, чтобы проучить его, фигурант изрисовал его машину краской из балончика.