Пьяный водитель на Сахалине вылетел в кювет и сбежал, оставив в машине травмированных детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 ноября 2022 года, около 2 часов ночи, в районе дома № 1 по улице Макарова, 33-летний водитель, управляя автомобилем «Nissan Tiida» в состоянии опьянения, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием. После происшествия водитель скрылся с места ДТП, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекци.

В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира 4 и 8 лет, которые перевозились без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, получили травмы.

В ходе розыскных мероприятий водитель был установлен и задержан.

По факту ДТП проводится проверка.