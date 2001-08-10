Пьяный сахалинец вступился за подростков и теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Отделением ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 8 июня 2022 года, примерно в 23 часа, обвиняемый, находясь у подъезда дома по улице Морской города Холмска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших между ним и потерпевшим, причинил последнему тяжкий вред здоровью.

Предшествовали этому следующие события. Фигурант, находясь во дворе своего дома, обратил внимание на словесный конфликт между мужчиной и двумя подростками, при этом со стороны взрослого доносилась нецензурная брань. Обвиняемый решил заступиться за несовершеннолетних, которые тут же ретировались. Так мужчины остались одни. Уладить конфликт у них не получилось. В итоге началась драка, в результате которой фигурант причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.