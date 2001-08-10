Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 октября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 38-летнего жителя областного центра. С его банковского счета было похищено более 3 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сначала потерпевшему позвонил «сотрудник правоохранительных органов» Он пояснил, что от имени потерпевшего за границу был осуществлен денежный перевод в сумме 100 000 рублей, который нарушает положение Федерального закона. Вскоре заявителю поступило сообщение в мессенджере с фотографией удостоверения и информацией от сотрудника. Далее позвонила девушка и сообщила, что необходимо завести резервный счет, так как действующее счета заявителя помечены как «мошеннические» и перевести денежные средства для их сохранности на него. Мужчина, не подозревая, что его обманывают, обналичил средства и через банкомат банка перечислил их на счета и номера, указанные собеседницей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.