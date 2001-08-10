На Камчатке сивуч приплыл посмотреть на урок серфинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Необычная встреча произошла во время урока по серфингу на Халактырском пляже. К группе людей неожиданно подплыл сивуч и некоторое время наблюдал за происходящим, пишет ТК «41 Регион».

Погостив рядом с серферами, морской гигант так же внезапно скрылся в волнах, оставив после себя массу впечатлений. Участники занятия поделились видео встречи в соцсетях и отметили, что к нерпам на побережье уже привыкли, а вот появление сивуча стало настоящим событием.

«Он исчез так же грациозно и внезапно, как появился», - отметили серферы.