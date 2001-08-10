Тихоокеанское
информационное агентство
8 Сентября 2026
Сейчас 23:56
86,19|100,17
На Сахалине спасатели выручили 65-летнего рыбака унесённого ветром в открытое море
11:50, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке сивуч приплыл посмотреть на урок серфинга

На Камчатке сивуч приплыл посмотреть на урок серфинга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Необычная встреча произошла во время урока по серфингу на Халактырском пляже. К группе людей неожиданно подплыл сивуч и некоторое время наблюдал за происходящим, пишет ТК «41 Регион».

Погостив рядом с серферами, морской гигант так же внезапно скрылся в волнах, оставив после себя массу впечатлений. Участники занятия поделились видео встречи в соцсетях и отметили, что к нерпам на побережье уже привыкли, а вот появление сивуча стало настоящим событием.

«Он исчез так же грациозно и внезапно, как появился», - отметили серферы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?