11:50, | Новости общества Сахалина и Курил
На Камчатке сивуч приплыл посмотреть на урок серфинга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Необычная встреча произошла во время урока по серфингу на Халактырском пляже. К группе людей неожиданно подплыл сивуч и некоторое время наблюдал за происходящим, пишет ТК «41 Регион».
Погостив рядом с серферами, морской гигант так же внезапно скрылся в волнах, оставив после себя массу впечатлений. Участники занятия поделились видео встречи в соцсетях и отметили, что к нерпам на побережье уже привыкли, а вот появление сивуча стало настоящим событием.
«Он исчез так же грациозно и внезапно, как появился», - отметили серферы.
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