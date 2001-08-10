В Южно-Сахалинске ограничат движение на улице Горького

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске временно ограничат парковку и движение транспорта на улице Горького в связи с проведением II этапа Кубка России по лыжероллерам. Ограничения затронут участок от городской больницы до Компроспекта, а также проезд к туристической базе "Горный воздух".

Как сообщили ТИА "Острова" в городской администрации, ограничения парковки и стоянки транспортных средств начнут действовать уже 27 июня с 16:00. Они коснутся обеих сторон улицы Горького на участке от заезда к больнице имени Ф.С. Анкудинова до Компроспекта. Ограничения продлятся до 05:00 28 июня.

28 июня с 05:00 до 16:00 движение для всех видов автотранспорта будет полностью закрыто на этом же участке улицы Горького. Также перекроют проезд к спортивно-туристическому комплексу "Горный воздух". Организаторы просят южносахалинцев заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать неудобств.

Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности участников и зрителей Кубка России по лыжероллерам. Власти города приносят извинения за возможные неудобства и просят жителей отнестись с пониманием к временным мерам.