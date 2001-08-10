Тихоокеанское
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13:21, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки скоростной стрельбы

Военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки скоростной стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине ежедневно проводятся занятия по армейской тактической стрельбе (АТС), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов и офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают манёвренные и засадные действия на различной местности, а также в условиях городского боя.

Для ведения огня и укрытия личного состава при ведении учебного боя мотострелки используют искусственные укрытия на местности.

В ходе движения боевых групп, в глубь «фронта», военнослужащие прикрывают друг друга огнём из всех имеющихся средств огневого поражения.

Занятия по боевой подготовке и другим видам военных дисциплин с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно, как днём, так и ночью.

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