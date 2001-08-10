Более 2100 домовладений подключили к газу в Сахалинской области в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
2139 домовладений подключили к газу на Сахалине в 2023 году. По сравнению с 2022 годом удалось добиться почти двукратного роста числа подключений к экологичному топливу в регионе. Итоги работы в сфере догазификации и задачи на 2024 год обсудили на рабочем совещании в правительстве области, которое провел губернатор Валерий Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– Задача – газифицировать как частные домовладения, так и перевести на голубое топливо котельные – по-прежнему остается для нас одной из приоритетных. Масштабная программа реализуется совместно с «Газпромом». Общий объем инвестиций – более 100 миллиардов рублей. В прошлом году был набран хороший темп, необходимо его сохранять, чтобы ускоренными темпами газифицировать Сахалинскую область, – отметил Валерий Лимаренко.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктора Гармидера, самую заметную динамику по подключению новых абонентов по сравнению с 2022 годом показали Южно-Сахалинск, увеличив число подключений на 6 процентов, Тымовский район – более чем в 2 раза и Корсаковский – там подключили в 10 раз больше домовладений, чем годом ранее.
– В целом все районы в прошлом году шли очень хорошими темпами. За исключением Макаровского и Александровск-Сахалинского, где подключили всего несколько десятков абонентов, но и газ в этих муниципалитетах появился совсем недавно. В 2024 году планируется подключить в регионе не менее 3 тысяч домовладений. Большой объем работ в этом году запланирован в Долинском районе, буквально в декабре было получено разрешение на подачу газа на ГРС и в Поронайском районе, рассчитываем, что разрешение будет в первом квартале, – рассказал Виктор Гармидер.
Напомним, догазификация частного сектора – часть губернаторской программы «Забота. Защита. Уважение». Ее реализация стала возможной в рамках договоренности, достигнутой между областными властями и ПАО «Газпром».
Подать заявку на газификацию домовладения можно, обратившись в отдел ЖКХ районной администрации или в МФЦ, а также онлайн на сайтах Единого оператора газификации РФ или Госуслуг. При возникновении вопросов можно проконсультироваться также в отделе ЖКХ муниципалитета или задать на горячей линии единого оператора: 8-800-101-00-04, 8-800-700-44-99.
Вместе с тем в регионе ведется работа по переводу котельных на газ. В Сахалинской области на газе уже работает более четырех десятков котельных. В этом году на Сахалине запустят еще не менее 15 новых газовых котельных. Они появятся в Поронайском, Макаровском, Тымовском, Корсаковском и Александровск-Сахалинском районах.
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