Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На первом заседании выбрано руководство Совета, а также заслушана концепция развития территорий спортивно-туристического комплекса, а именно юго-западной части горы Большевик для всесезонного доступа спортсменов и отдыхающих, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По словам первого вице-мэра Южно-Сахалинска Андрея Ковальчука, любая активность вокруг таких значимых объектов, как "Горный Воздух" ожидаемо вызывает широкий общественный резонанс. Поэтому мэр Сергей Надсадин выступил с инициативой формирования общественного совета, который объединит наиболее компетентных экспертов в области физической культуры, спорта, строительства, рекреационной работы, а также заинтересованных горожан. Для того, чтобы они активно участвовали во всех событиях, связанных с развитием территории горнолыжного курорта.

- "Горный воздух" - территория опережающего развития. Все проектные решения вырабатываются в диалоге с общественностью, совместно с правительством региона и находятся на личном контроле губернатора. Мы работаем единой командой, - сказал он.

В состав Совета вошли руководители спортивных, строительных, некоммерческих организаций, тренеры, ученые. Председателем Совета единогласно выбран руководитель команды "Extreme Sakhalin", а также беговелошколы, общественник, депутат Городской Думы Иван Бутаков.

- Прежде всего у нас появилась полноценная переговорная площадка в рамках развития "Горного воздуха", чего ранее очень не хватало. Это действенный механизм для представления общественных интересов. Естественно, мы приглашаем жителей города высказываться по конкретным вопросам, которые будут подниматься в дальнейшей работе. Например, в части развития пешеходных связей, - рассказал Иван Бутаков. - Ожидаем, что наши предложения и рекомендации, которые мы будем вырабатывать совместно со специалистами и жителями, лягут в основу развития этой части городского округа. При этом важно обеспечить сохранность уже имеющейся точечной инфраструктуры, которую создавали активисты-спортсмены.

С учетом особенностей природного рельефа, особое внимание будет уделено геологическим изысканиям и вопросам водоотведения. Важность всестороннего изучения этой темы отметил член Совета, директор Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН Юрий Генсиоровский.

Следующее заседание Совета состоится непосредственно на территории "Горного воздуха".