Из Владивостока в Циндао запустят прямой авриарейс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый маршрут Циндао - Владивосток появится благодаря авиакомпании Beijing Capital Airlines. Улететь в дальневосточную столицу можно будет уже 17 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.

Как отметили в Представительстве МИД, обслуживать рейс будет Airbus A320, частота полетов – два раза в неделю.