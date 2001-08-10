Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2023
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16:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Из Владивостока в Циндао запустят прямой авриарейс

Из Владивостока в Циндао запустят прямой авриарейс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый маршрут Циндао - Владивосток появится благодаря авиакомпании Beijing Capital Airlines. Улететь в дальневосточную столицу можно будет уже 17 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Представительство МИД России во Владивостоке.

Как отметили в Представительстве МИД, обслуживать рейс будет Airbus A320, частота полетов – два раза в неделю.

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