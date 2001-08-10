Входные группы дома в Ново-Александровске отремонтируют после обращения жителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе встречи, которую вчера в Ново-Александровске провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, жители планировочного района обратили внимание на наличие замечаний по состоянию крылец и козырьков в доме по ул. Науки, 1, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вопрос был оперативно передан в работу департаменту городского хозяйства и отделу муниципального жилищного контроля. Сегодня рано утром специалисты выехали на место, чтобы зафиксировать дефекты и обозначить сроки ремонта.

– Осмотрели входные группы, управляющей компании даны рекомендации по восстановлению. С установлением теплой погоды специалисты приступят к работам, – рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов. – Также проговорили вопрос участия активных жителей в партийном проекте «Единой России» «Наш двор. Наш подъезд». Жители проявили заинтересованность в том, чтобы в подъезде были установлены информационные щиты, появились картины, декоративные растения. Совместно с волонтерами и управляющей компанией постараемся сделать обстановку более уютной.

Жительница дома Татьяна Назарова отметила, что ранее в подъезде был выполнен косметический ремонт. Вместе с тем состояние входной группы серьезно портило вид дома и доставляло неудобства жителям.

– Встреча с мэром состоялось только вчера, а сегодня к нам уже приехали представители администрации. Очень рады, что так быстро отреагировали на нашу просьбу. Проведут ремонт, подкрасят. И входные группы тоже будут красивыми, – рассказала Татьяна Ивановна.

Добавим, в ходе общения с жителями мэр Южно-Сахалинска обозначил планы по ремонту объектов жилфонда. В Ново-Александровске работами будет охвачено 20 домов, а которых проведут косметический ремонт подъездов