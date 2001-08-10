Валерий Лимаренко вручил работникам скорой помощи ключи от новых служебных автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За счет средств регионального бюджета для медицинского учреждения приобретено 16 современных машин отечественного производства. Этого количества хватит, чтобы обновить половину автопарка станции скорой помощи, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– В экстренных случаях люди всегда обращаются к работникам скорой помощи. Каждая минута ожидания врача здесь на счету. Поэтому обновление автопарка является очень важной задачей. Нам удалось значительно продвинуться в ее решении. За 2 года в регион прибыли 29 автомобилей скорой помощи. Все они были отправлены в районы области. Эта партия машин предназначена для станции скорой помощи Южно-Сахалинска. Хочу пожелать вам удачи в непростом и очень важном труде, – обратился к медикам глава региона.

Новые автомобили со следующей недели будут выпускать на линию. Их оснащают всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам. В комплект оборудования входят дефибрилляторы, кардиографы и аппараты ИВЛ.

– При необходимости можно остановить машину и на месте провести все экстренные процедуры. Здесь есть даже розетки для аппаратуры. Они нужны на случай, если что-то разрядится. Предусмотрено все необходимое для дезинфекции и обеззараживания, – рассказала губернатору работник станции скорой помощи.

В течение последних лет новые автомобили пополнили также автопарк амбулаторно-поликлинических медучреждений. Для них в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году было закуплено 57 машин. Оснащение отрасли новой техникой и оборудованием будет продолжено, чтобы еще больше повысить качество и доступность медицинской помощи для сахалинцев и курильчан.

Отметим, благодаря пополнению автопарка региона, бригады скорой помощи в экстренных случаях приезжают к пациентам в среднем за 13 минут. Это высокий показатель, так как федеральный норматив составляет 20 минут.