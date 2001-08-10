Шесть проектов благоустройства представят Сахалинскую область на Всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные эксперты одобрили 6 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды в ДФО. За выделение средств из федерального бюджета поборются проекты благоустройства общественных пространств из Долинска, Корсакова, Макарова, Курильска, Холмска и Южно-Сахалинска. Презентации рассмотрели на заседании региональной межведомственной комиссии, расскзали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Масштабная работа была проведена в максимально сжатые сроки. К обсуждению проектов привлекли активных жителей.

- Благоустройство любого общественного пространства проводится в первую очередь для создания комфортных условий для досуга и отдыха людей. И от их активного участия зависит не только наполнение объекта, но и успешная его реализация. Кроме того, без вовлечения граждан не удастся победить в конкурсе и привлечь федеральное финансирование, так как это является одним из критериев оценки, - отметила руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Виктория Доля.

- Мы проводили голосование по названию парка и обсуждали с жителями его наполнение. В проекте постарались учесть их пожелания. К примеру, обустройство родника, находящегося на территории парка, и установку спортивных и игровых площадок, - рассказала вице-мэр Долинского городского округа Ирина Гаврилюк.

На конкурс Сахалинская область представит проекты комплексного благоустройства набережной реки Рогатка в Южно-Сахалинске (2 этап), Янтарный парк. Благоустройство и развитие спортивно-оздоровительного парка в Долинске, сквера в Корсакове по улице Краснофлотской, 9 (2 этап), обустройство общественной территории площади Мира по улице Советской в Холмске, смотровой площадки в районе улицы 60 лет Октября и обустройство пешеходной лестницы видовыми карманами в Курильске, а также Этнографического парка "На краю земли" в Макарове.

До 1 апреля сформированные пакеты документов будут направлены в Минстрой России для участия в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Размер призового фонда составляет 3,1 млрд рублей. Эти средства распределят среди 32 победителей в соответствии с категориями. Подведение итогов конкурса запланировано до 1 мая 2023 года.