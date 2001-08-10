Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2023
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Северный снежный полигон в Южно-Сахалинске прекращает прием снега
15:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Северный снежный полигон в Южно-Сахалинске прекращает прием снега

Северный снежный полигон в Южно-Сахалинске прекращает прием снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полигон, расположенный на северо-востоке областного центра, закроется в предстоящий понедельник, 27 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По данным МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства»,  снежный полигон в южной части города пока продолжит работать в прежнем режиме. При сохранении плюсовых температур эта площадка для складирования снега также прекратит работу.

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