Кадеты Сахалина - лучшие в военно-патриотических соревнованиях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Победители первых в этом году военно-патриотических соревнований "Родине служить почетно" определились в четверг, 23 марта. По итогу прохождения двух этапов мероприятия - военно-прикладного и интеллектуального, лучшей стала команда "Кадеты Сахалина" из Кадетской школы. Второе место досталось команде "ШОБР" из Гимназии № 2, третьими стали учащиеся школы № 30 - команда "Россия - 30", рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Центр молодежных инициатив".
В личном зачёте первые результаты показали:
- Этап "Стрельба" - Перфилова Дарья, команда "Фортуна", школа № 11;
- Этап "Химическая защита" - Соловцов Эдуард, команда "Кадеты Сахалина", Кадетская школа;
- Этап разборка/сборка АК - Баринов Артём, команда "Россия - 30", школа № 30.
Напомним, что первый этап соревнований прошел в субботу, 18 марта, в стенах Сахалинского ДОСААФ. Там участники прошли 9 станций военно-прикладного характера. По его итогам определились лидеры в командном зачёте и победители в личном. Вчера решающим этапом стал интеллектуальный, который прошел в историческом парке "Россия - моя история". Командам пришлось пройти три блока вопросов об истории, культуре, выдающихся соотечественниках, а также продемонстрировать знания о столице России.
"Двухэтапный формат проведения военно-патриотических соревнований понравился участникам. В этот раз удалось собрать 16 команд. Все они успешно прошли испытания. В этом большая заслуга и самих ребят, и педагогов, которые помогали им готовиться", - отметил начальник отдела городских мероприятий и проектов ЦМИ Дмитрий Ромахин.
Военно-патриотические соревнования организованы МАУ "Центр молодежных инициатив" при поддержке ММК "Победа", ДОСААФ России Сахалинской области, 68 Армейского корпуса, Центра детско-юношеского туризма и Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска.
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