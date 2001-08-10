Продолжается прием заявок на конкурс среди ТОСов Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует жителей о продолжении приема заявок на участие в конкурсе социальных проектов на благоустройство территорий ТОС. Лучшие инициативы получат муниципальный грант на реализацию в форме субсидии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, конкурс направлен на повышение активности участников территориальных общественных самоуправлений в реализации собственных инициатив по благоустройству. Проекты могут касаться озеленения или художественного оформления дворов, оборудования площадок для выгула собак, строительства спортивных сооружений, зон активного отдыха, установки видеонаблюдения и др.

Добавим, заявки принимаются до 17 апреля. Предельный размер субсидии на один муниципальный грант составляет 500 тыс. рублей.

Требования к участникам, а также порядок подачи заявки можно уточнить в департаменте внутренней политики администрации города по адресу: ул. К. Маркса, 51, каб. 214, телефон: 300814, доб. 4 (Дыдина Анастасия Вячеславовна). Электронная почта.

Бланки заявок, подробная информация размещены на официальном сайте администрации.