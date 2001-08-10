Южно-Сахалинск готовится к месячнику чистоты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году серия мероприятий по уборке города после зимнего периода и подготовка к летнему стартует 31 марта. Традиционно трудовые десанты будут выходить на улицы и дворы по пятницам и субботам:
31 марта - чистая пятница;
1 апреля - субботник;
14 апреля - чистая пятница;
22 апреля - субботник;
28 апреля - чистая пятница;
5 мая - чистая пятница.
Как отметил заместитель начальника управления мониторинга городского хозяйства Евгений Замотаев, традиционно в массовой уборке будут участвовать работники органов власти, подведомственных учреждений, управляющих компаний, волонтеры, жители. Департамент готов обеспечить желающих инвентарем, мешками, перчатками. Напомним, традиционно в дни чистых пятниц и субботников полигон ТБО принимает мусор от населения и предприятий бесплатно. Желающие получить дополнительную информацию о возможном участии в мероприятиях месячника по санитарной очистке города могут обратиться по телефону 300-461, доб. 1-10
К работе в теплый период активно готовится и южно-сахалинский парк культуры и отдыха. Как рассказал его директор Виктор Калюжный, зимой на аллеях и дорожках специально оставляли небольшой слой снега, чтобы родители могли катать детей на аргамаках и санях по всей территории. Затем, когда началось потепление, чтобы людям под ногами не мешала каша из снега и воды, дорожки чистили ежедневно. Сейчас почти вся сеть парковых аллей сухая. Постепенно освобождают от снега территорию стадиона "Космос", на очереди - теннисные корты. Скоро любители активного образа жизни смогут возобновить здесь свои тренировки. Снег и талая вода остаются на Тропе здоровья и велодорожке, углубленных в лесной массив, где пока сохраняются сугробы.
Зимние арт-объекты уже убраны на хранение. В парке провели ревизию лавочек, малых архитектурных форм, ограждений. Выполнили замену, ремонт и покраску там, где это необходимо. Например, в зоне фудкорта были обнаружены повреждения перильных ограждений. Они были заменены на новые. Также будут устранены дефекты на асфальтовом покрытии.
В этом году руководство парка намерено сосредоточить усилия на благоустройстве зоны аттракционов. Она уже освобождена от снега. Здесь работает новое детское колесо обозрения, механизмы которого не боятся низких температур. Остальные аттракционы в мае проверят сотрудники новосибирской лаборатории и выдадут разрешение на эксплуатацию. В прошлом году московские специалисты сферы индустрии дали рекомендации по организации зоны аттракционов в парке Южно-Сахалинска. В соответствии с ними в течение сезона несколько каруселей уберут, подыщут новые варианты и изменят схему расстановки на более удобную для посетителей. Также планируется развивать зону около маяка.
Заключен договор на обработку парка от клещей и вредителей. В этом году продолжат высадку многолетних цветов и кустарников. Свой проект по озеленению территории досугового центра "Теремок" предложила Александра Кудряшова.
Официальный старт сезону будет дан 6 мая запуском музыкального фонтана. К этому времени парк будет благоустроен.
Добавим также, что в Южно-Сахалинске начались работы по уборке улично-дорожной сети после зимнего периода: тротуары и дороги очищают от грязи, песка и пыли специальные машины-пылесосы.
Мероприятия по санитарному содержанию города - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина как куратора партийного проекта "Единой России" "Зеленая экономика". Они находятся на контроле губернатора региона Валерия Лимаренко.
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