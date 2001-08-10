Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2023
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Бездействие подрядчиков привело к скоплению спецтехники на строительной площадке в Южно-Сахалинске
14:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лёд в заливе Мордвинова крайне опасно

Выходить на лёд в заливе Мордвинова крайне опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 марта в восточной части залива Мордвинова, под воздействием ветрового волнения, продолжится разрушение остатков припая. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета..

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Ваша безопасность - ваша ответственность.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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