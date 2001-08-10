В Южно-Сахалинске подвели итоги реализации программы по укреплению общественного здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации состоялось совещание, посвященное реализации муниципальной программы, направленной на укрепление общественного здоровья населения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в Южно-Сахалинске с 2020 года действует муниципальная программа мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа. Ее координатором выступает областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. В реализации принимают участие 13 структурных подразделений и подведомственных учреждений администрации.
Отметим, программа нацелена на увеличение продолжительности жизни населения, популяризацию здорового образа жизни и повышение активности южносахалинцев. Одно из направлений работы — укрепление здоровья в трудовых коллективах. Так, в 2022 году корпоративными программами были охвачены более 10 тысяч сотрудников на 42 предприятиях. В прошлом году программы внедрили 8 детских садов, 3 школы, детская школа искусств №2, а также коллектив птицефабрики «Островная».
- Действие программы рассчитано до 2024 года. Одна из задач — создание среды, которая способствует здоровому образу жизни южносахалинцев, - отметила директор департамента социальной политики города Эльвира Юркова. - Для качественного исполнения мероприятий наш город вступил в ассоциацию «Здоровые города России». Мы принимаем участие в конкурсах и тиражируем свои практики по укреплению общественного здоровья на всю страну. Наш опыт получает высокие оценки. С 2021 года городской округ становится победителем за проекты, которые реализуются в Южно-Сахалинске. Например, в прошлом году было организованно более 500 мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни и правильного питания, отказа от вредных привычек, повышение безопасности дорожного движения, в которых приняли участие более 11 тысяч жителей, -рассказала Эльвира Юркова.
Добавим, в 2022 году Южно-Сахалинск принял участие в IV конкурсе «Здоровые города России». Муниципалитет представил 12 заявок, половина из проектов получила призовые места. А программа мероприятий по укреплению здоровья населения областного центра была признана лучшей и получила первое место.
Важное направление работы по оздоровлению населения — занятия спортом для старшего поколения. Так, свыше 5 тысяч южносахалинцев серебряного возраста регулярно посещают бесплатные тренировки по йоге, плаванью, пулевой стрельбе.
В планах на 2023 год -продолжение реализации программы мероприятий по укреплению здоровья горожан.
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