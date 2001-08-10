В здании нового аэровокзала Южно-Сахалинска уже запущены эскалаторы и лифты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительные работы в новом аэровокзале Южно-Сахалинска ведутся фактически круглосуточно. Несмотря на замену части импортного оборудования и логистические трудности прошлого года, до получения заключения о соответствии (проектной документации фактическому объекту) остается совсем немного, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Строители ведут чистовую отделку помещений аэровокзала и продолжают их комплексную уборку. Завершаются пусконаладочные работы технологического оборудования. Уже запущены лифты, эскалаторы, двери на входных группах. Их, для удобства пассажиров установили двух типов: револьверные и раздвижные.

Также строители смонтировали досмотровое оборудование на входе и зоне предполётного досмотра. Установили основу для будущих стоек регистрации, которых в новом аэровокзале будет 26. Именно здесь информация о пассажирах и их багаже формируется и отправляется для обработки остальным службам аэровокзала.

В тестовом режиме запущена система обработки багажа. Общая протяжённость которой составляет больше 1 000 метров. В смену она сможет пропускать до тысячи единиц багажа. Секцию за секцией строители собрали самую технологичную систему на Дальнем Востоке.

- Работы по строительству нового аэровокзала скоро завершатся, и наша команда приступит к операционной деятельности, - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игорь Конушкин. - Мы готовы принять первых пассажиров и уверены, что они оценят высокий уровень сервиса и комфорта, который был заложен в новый аэровокзал Южно-Сахалинска с самого начала.

Сейчас сотрудники будущей воздушной гавани проходят стажировку. Обучение позволит получить необходимые знания и навыки, чтобы эффективно выполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность и комфорт всех пассажиров.