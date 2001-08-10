Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
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16:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Смирных отремонтируют 16 подъездов и 8 входных групп в МКД

В Смирных отремонтируют 16 подъездов и 8 входных групп в МКД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На 2023 год запланировано проведение ремонта 16 подъездов и 8 входных групп в 8 многоквартирных домах пгт. Смирных.

По поручению секретаря регионального отделения Партии, губернатора Валерия Лимаренко, половину стоимости работ компенсируют из областного бюджета. На эти цели Правительство Сахалинской области выделяет 4,2 млн руб., в бюджете Смирныховского района предусмотрено 200,0 тыс. рублей. Ремонт подъездов запланировано провести в теплый период времени  - это побелка, покраска стен и потолка, восстановление пола, ремонт или замена части перил.

Отдельное направление – создание уюта в подъезде. Благодаря активным гражданам, в некоторых домах на лестничных площадках уже появились рисунки, комнатные растения. По интересующим вопросам жители могут обращаться в отдел ЖКХ администрации МО ГО «Смирныховский» по телефону: 8 (42452) 42012.

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