Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2023
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14:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В восточной части залива Мордвинова стремительно разрушается припай

В восточной части залива Мордвинова стремительно разрушается припай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", 22 марта в восточной части залива Мордвинова под воздействием отжимного ветра и положительных температур продолжится разрушение припая.

Выходить на лед опасно. Единый телефон вызова экстренных служб 112

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