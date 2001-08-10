В Южно-Сахалинске владелец здания получил штраф за сосульки и наледь на крыше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владелец здания, расположенного по ул. Украинской, 70А/2, не предпринял меры по очистке крыши от снега, наледи и сосулек. На прошедшем заседании административной комиссии города собственник привлечен к ответственности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Принимая во внимание то, что правонарушение совершено впервые, собственник добросовестно относится к содержанию своего имущества, не допуская подобных нарушений, и незамедлительно принял меры к удалению снега и наледи с крыши, а также для недопущения подобных нарушений впредь комиссией назначено административное наказание в виде предупреждения.

Административная комиссия города Южно-Сахалинска обращает внимание собственников нежилых зданий, строений и сооружений о необходимости своевременно очищать кровли от снега, наледи и сосулек.

За непроведение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек предусмотрена административная ответственность на граждан до 4 000 рублей; на должностных лиц до 40 000 рублей; на юридических лиц до 250 000 рублей.