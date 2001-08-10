В Южно-Сахалинске планово ремонтируются дороги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском округе продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. В настоящее время подрядные организации выполняют работы с применением технологии литого асфальта, после установления среднесуточных плюсовых температур акцент будет сделан на асфальтировании дорожными картами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, текущий ремонт дорог в Южно-Сахалинске выполняется в том числе в холодное время года. При минусовых температурах дорожные службы применяют технологию литого асфальта. Это позволяет поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии до начала сезона.
Как отметил вице-мэр Алексей Римша, курирующий сферу дорожного хозяйства, в основном дефекты зафиксированы на тех объектах, где в последние годы не проводилось крупных работ по замене дорожной одежды и инженерных коммуникаций. Это улицы Сахалинская, Бумажная, Курильская, Невельская, Тихоокеанская, Колодезная, Кирпичная, Хабаровская, Чехова, Дзержинского, а также участки Академической. В настоящее время работы здесь выполняются точечно с применением литого асфальта. Ежедневно составляется график работ. Сегодня в том числе устранение дефектов производили на ул. Ленина. В основном подрядчики выходят на поврежденные участки в ночное время, после снижения автомобильного трафика, чтобы не доставлять неудобств автолюбителям.
- После 5 апреля перейдем на горячий асфальт. Технически все подрядчики готовы к запуску асфальтовых заводов, чтобы приступить к ремонту большими картами и оперативно устранить повреждения на больших площадях, - рассказал Алексей Римша.
Добавим, привести обозначенные улицы в порядок планируется ориентировочно к началу июня.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
12:55 14 Марта Почетная жительница Южно-Сахалинска Евдокия Мохнева отметила 100-летний юбилей
17:10 16 Марта Мэр Южно-Сахалинска провел совещание по вопросу организации работы коммунальных компаний с жителями
15:30 14 Марта Кампания по приему детей в 1 классы стартует в Южно-Сахалинске 29 марта
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:32 21 Февраля 32,5 года заключения на двоих получили жители Курильского района за убийство
- 15:26 21 Февраля На Сахалине и Курилах массово отметят День защитника Отечества
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?