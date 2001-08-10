В Южно-Сахалинске планово ремонтируются дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городском округе продолжается текущий ремонт улично-дорожной сети. В настоящее время подрядные организации выполняют работы с применением технологии литого асфальта, после установления среднесуточных плюсовых температур акцент будет сделан на асфальтировании дорожными картами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, текущий ремонт дорог в Южно-Сахалинске выполняется в том числе в холодное время года. При минусовых температурах дорожные службы применяют технологию литого асфальта. Это позволяет поддерживать проезжую часть в безопасном состоянии до начала сезона.

Как отметил вице-мэр Алексей Римша, курирующий сферу дорожного хозяйства, в основном дефекты зафиксированы на тех объектах, где в последние годы не проводилось крупных работ по замене дорожной одежды и инженерных коммуникаций. Это улицы Сахалинская, Бумажная, Курильская, Невельская, Тихоокеанская, Колодезная, Кирпичная, Хабаровская, Чехова, Дзержинского, а также участки Академической. В настоящее время работы здесь выполняются точечно с применением литого асфальта. Ежедневно составляется график работ. Сегодня в том числе устранение дефектов производили на ул. Ленина. В основном подрядчики выходят на поврежденные участки в ночное время, после снижения автомобильного трафика, чтобы не доставлять неудобств автолюбителям.

- После 5 апреля перейдем на горячий асфальт. Технически все подрядчики готовы к запуску асфальтовых заводов, чтобы приступить к ремонту большими картами и оперативно устранить повреждения на больших площадях, - рассказал Алексей Римша.

Добавим, привести обозначенные улицы в порядок планируется ориентировочно к началу июня.