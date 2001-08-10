Парту героя открыли в южно-сахалинской школе №3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония открытия парты героя, посвященной командиру мотострелкового взвода, старшему лейтенанту Евгению Кушевскому, погибшему при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, состоялась в СОШ №3 Героя России им. С. Ромашина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Парта героя - ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Цель всероссийского проекта - напомнить учащимся о выпускнике школы, совершившем доблестный поступок, проявившем личное мужество.

В торжественном мероприятии приняли участие родные и близкие Евгения Кушевского, ученики и педагоги школы, представители ведомственных структур, администрации города. Церемония открытия парты героя началась с внесения государственного флага страны и исполнения гимна Российской Федерации.

С приветственным словом к гостям обратилась и.о. директора школы Ирина Пуненкова:

- Сегодня в нашей школе очень знаменательное событие — у нас появилась парта имени Евгения Кушевского, нашего выпускника. Он обладал такими качествами как честь, достоинство. И в наших сердцах он, конечно же, останется героем. Открытие парты героя Евгения Кушевского — это новая страница в истории школы, которую мы будем передавать из поколения в поколение нашим ученикам.

Воспоминаниями о подвиге Евгения Кушевского поделился его боевой товарищ. В апреле 2022 года Евгений Кушевский выполнял поставленные задачи в районе проведения СВО: осуществлял прорыв личного состава 3-го мотострелкового взвода 2-й мотострелковой роты на занятые противником позиции. Противник начал танковый обстрел подразделения, и южносахалинец получил ранение. Несмотря на это, Евгений Кушевский оставался в бою, руководя подчиненными, и погиб, исполняя долг воина. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Право сидеть за партой героя будет присуждаться за отличные оценки, а также за активную общественную работу по итогу триместра. Она будет установлена в одном из классов начальной школы, где ранее учился Евгений Кушевский. Первыми сели за парту героя лучшие ученики школы, проявившие себя в учебе, спорте и принимающие активное участие в жизни образовательного учреждения.