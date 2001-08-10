В Южно-Сахалинске продолжается обследование подвальных помещений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С ноября прошлого года специалисты муниципального жилищного контроля обследовали 1400 подвалов в 470 многоквартирных домах Южно-Сахалинска. В 60 процентов случаев зафиксированы нарушения. Жители используют подвалы в качестве склада для старых вещей, строительных материалов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Среди необычных предметов, обнаруженных в ходе проверок – снегоходы, мотоциклы, пианино, моторные лодки, столярные мастерские и другие крупногабаритные вещи. В одном из подвалов был оборудован курятник.
– После проведения обследования управляющей компании выдаются акты осмотра, составляется график уборки, которую организация проводит совместно с жителями, – рассказала специалист отдела муниципального жилищного контроля Екатерина Марванюк. – На сегодняшний день 40 процентов подвальных помещений уже очищено. Эта работа продолжается. В случае необходимости выходим на повторные осмотры.
Также специалисты нередко находят в подвалах газовые баллоны, канистры и баки с горюче-смазочными материалами. Хранение таких вещей не только ограничивает доступ служб к инженерным коммуникациям, но и представляет угрозу пожарной безопасности. Так, в начале марта баллон и половина бочки дизельного топлива были обнаружены в одном из домов по улице Комсомольской. На место были незамедлительно вызваны специалисты газовой службы. Баллон оказался пустым, вместе с тем подчеркнем, что хранение даже пустой тары из-под газа и ГСМ в подвальных помещениях недопустимо.
Добавим, все вопросы по содержанию подвальных помещений граждане могут задать специалистам по телефонам 300-785 (доб. 1-5), 300 — 765 (доб. 1).
Также при обнаружении газовых баллонов и других опасных предметов администрация призывает жителей незамедлительно сообщить об этом по номеру 112.
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