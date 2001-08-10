Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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14:16, | Новости общества Сахалина и Курил

С начала года в диспетчерскую службу Управления по обращению с отходами поступило порядка 1000 звонков

С начала года в диспетчерскую службу Управления по обращению с отходами поступило порядка 1000 звонков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2023 года на телефон диспетчерской службы Управления по обращению с отходами поступило порядка 1000 звонков. Этот способ связи с потребителем остается самым востребованным среди прочих. Пик звонков пришелся на новогодние праздники – за дни зимних каникул к диспетчерам регионального оператора по телефону обратились более 150 раз, рассказали ТИА "Острова" в "Управлении по обраению с отходами".

 - Люди звонят по абсолютно разным причинам. Например, сообщают о переполненных баках. В этом случае мы сообщаем координаты контейнерной площадки перевозчику для оперативного принятия мер. Иногда потребители хотят узнать график вывоза ТКО. Бывают и приятные поводы, когда человек на другом конце провода хочет просто поблагодарить нас за оказанную консультативную помощь, - рассказала оператор диспетчерской службы Татьяна Морозова.

Связаться со специалистами управления по обращению с отходами стало еще проще. Для удобства граждан оставить обращение есть возможность теперь и посредством WhatsApp. С помощью мессенджера в сообщении можно прикрепить фотографии и подробно описать причину обращения.

Телефоны диспетчерской службы регионального оператора: +79147404908 (WhatsApp); +7(4242)55-61-66. Операторы работают ежедневно без выходных с 8.30 до 18.30.

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