Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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13:38, | Новости общества Сахалина и Курил

18 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

18 марта выходить на лед в заливе Мордвинова опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", 18 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение припая. Выходить на лед крайне опасно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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