Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возведение современной пятиэтажки для переселенцев из аварийного фонда развернуто на улице Осоавиахимовской. Строительство объекта планировалось завершить еще в прошлом году, однако застройщик отклонился от графика. Глава региона, который прибыл в район с рабочим визитом, потребовал ускорить и оперативно завершить работы на площадке, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Вопрос комфорта сахалинцев и курильчан является для нас ключевым. Это не дело, что люди вынуждены ждать переезда в новые квартиры. Нет таких причин, которые бы оправдали отставание от графика. Особенно, когда речь идет о строительстве домов для переселенцев из аварийного фонда. Работы необходимо завершить в августе. Берем этот вопрос на особый контроль, – обратился Валерий Лимаренко к руководителю строительной компании.

Работы на строительной площадке начались в прошлом году. К сегодняшнему дню возведены два этажа, подведены инженерные сети. До конца мая будут завершены железобетонные работы. Затем строители приступят к отделке помещений и устройству фасада.

Все квартиры будут сданы «под ключ». В помещениях выполнят ремонт, установят сантехнику, а также электрические плиты и водонагреватели. Во дворе обустроят детскую игровую площадка. Ключи от новых квартир получат 45 семей.

Еще два новых дома в этом году сдадут на улицах Советская и Ленина. Всего жилищные условия улучшат 165 семей.

Кроме того, в райцентре продолжается малоэтажное строительство. Так, 6 новых двухквартирных домов в Александровске-Сахалинском сдали несколько месяцев назад на улице Кирова. Ключи от современного жилья получили переселенцы из аварийного фонда. Всего – 12 семей из райцентра, а также сел Арково и Михайловка. Еще 19 малоэтажных домов планируется построить на этой улице до конца года.

– Переехали из Михайловки. Нам дали трехкомнатную квартиру с ремонтом. Это очень хорошо, потому что у нас в семье – четыре человека, – рассказала губернатору одна из жительниц нового дома.

Отметим, Сахалинская область успешно выполняет программу по ликвидации аварийного фонда в рамках национальной программы «Жилье и городская среда». Сахалинцев, проживавших в аварийных домах, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года, расселили еще в 2020 году.

Также Сахалинская область является первой, начавшей реализовывать новую программу по переселению. Отметим, в прошлом году регион получил более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета на расселение людей из аварийного жилья. Всего в этом году из непригодного жилфонда планируется переселить около 5 тысяч сахалинцев и курильчан. А до конца 2026 года новоселье должны отпраздновать свыше 32 тысяч жителей области.