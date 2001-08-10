Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал строительство дополнительного здания к школе №30
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел рабочую встречу на месте строительства дополнительного здания к школе №30 в планировочном районе Луговое, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, новый корпус на 550 мест распахнет двери для учащихся осенью 2024 года. В здании будут предусмотрены все необходимые условия для организации современного образовательного процесса.
Сейчас компания «Сфера» с небольшим опережением ведет работы по устройству фасада, кровли, внутренних инженерных сетей, установке оконных конструкций. Напомним, ранее подрядной организации была поставлена задача немного скорректировать график работ и сдать объект в эксплуатацию не в конце 2024 года, а на несколько месяцев ранее — в июне. Это позволит заранее подготовиться к образовательному процессу, предусмотреть все моменты, чтобы к 1 сентября школа могла полноценно функционировать.
Как отметил Сергей Надсадин, важно синхронизировать работы таким образом, чтобы минимизировать недочеты и не возвращаться к доработкам после начала занятий. Например, это касается монтажа электросетей, комплектации и расположения мебели и оборудования. Для школьников и коллектива должны быть созданы максимально комфортные условия.
Также в ходе совещания с руководителями структурных подразделений муниципалитета и представителями подрядной организации дополнительно проговорили вопрос строительства перехода между действующим зданием и новым корпусом. Этот момент также будет предусмотрен проектом. Также главой города были обозначены задачи в части благоустройства территории учреждения и озеленения.
– Важно сделать территорию школы комфортной и привлекательной, высадить деревья, обустроить цветочные клумбы, – сказал Сергей Надсадин. – Необходимо, чтобы в эту работу активно включалось руководство школы. Объект очень важный как для жителей планировочного района, так и для системы образования Южно-Сахалинска. И, безусловно, администрация продолжит контролировать ход работ.
Добавим, в здании предусмотрено два спортивных зала, актовый зал, столовая, помещения для отдыха, территория для проведения спортивных мероприятий и многое другое. При строительстве будет реализован принцип безбарьерного пространства.
Подчеркнем, что строительство социальных учреждений на территории городского округа — приоритет мэра Сергея Надсадина. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко и регионального правительства, за несколько лет в Южно-Сахалинске появились новые школы и детские сады. Так, были с нуля построены школа в новом микрорайоне Дальнего, коррекционная школа в Луговом, дополнительные корпуса к школам №6, 26, а также гимназиям №1 и 3.
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