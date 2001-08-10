Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2023
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09:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и минтай

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и минтай

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 16 марта, свежую камбалу и минтай жители и гости областной столицы могут приобрести по адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ «Янтарь»): минтай по 78 руб/кг, камбала по 66 руб/кг;

- ул. Дружбы, 56, Луговое (ТЦ «Странник»): минтай по 76 руб/кг, камбала по 66 руб/кг;

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой", рассказали ТИА "Острова" в городской админитрации.

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