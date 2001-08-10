16 марта сахалинские судебные приставы ответят на вопросы граждан-участников СВО и их семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях оказания адресной консультативной помощи членам семей мобилизованных граждан, а также граждан, проходящих службу в Вооружённых силах Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной операции, ФССП России организован тематический день личного приёма.

Мероприятие состоится 16 марта по всей территории Сахалинской области.

В областном центре приём граждан должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области будет проводиться с 10:00 до 13:00 по адресам: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 45, каб. 216; г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, каб. 139.

В остальных структурных подразделениях Управления приём граждан будет осуществляться с 13:00 до 18:00. Адреса районных отделений судебных приставов Вы можете найти в разделе «Контакты» официального сайта ведомства или перейдя по ссылке.

Предварительная запись в обязательном порядке не требуется.

Вход в здания Управления и структурных подразделений осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя.