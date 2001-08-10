Валерий Лимаренко представил президенту России проект развития Южно-Сахалинской агломерации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владимир Путин провел совещание, посвященное развитию городов Дальневосточного федерального округа. Рассматривались мастер-планы Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял участи в мероприятии в режиме видеосвязи, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Президент России, открывая совещание, отметил, что за последние десять лет достигнуты заметные результаты в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьезные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности для образования, трудоустройства и самореализации граждан. В 2021 году было объявлено о запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов.

- Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы, для приложения ресурсов здесь являются мастер-планы городов. Как мы договаривались, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, включать не только градостроительные решения: например, ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание детских садов и школ, поликлиник и больниц, дорог и мостов. Эти задачи должны грамотно сочетаться с развитием экономики в целом, с использованием конкурентных преимуществ городов и территорий, - сказал Владимир Путин.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что есть ряд проблем, которые сдерживают развитие Дальнего Востока: высокая стоимость строительных материалов в удаленных районах, сложная логистика, сейсмическая активность.

- В этой связи прошу Вас для ускорения реализации поставленных задач поддержать следующие предложения: ввести для Дальнего Востока коэффициенты учета региональных особенностей, включая транспортную доступность, сейсмику, при распределении средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов социальной, культурной, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры; разрешить использовать при реализации программы «Дальневосточный квартал» механизм комплексного развития территорий и софинансирования их подготовки, - обратился к Президенту Юрий Трутнев.

Глава островного региона представил проект развития Южно-Сахалинской агломерации. В ее основе два населенных пункта – областной центр Южно-Сахалинск и город-порт Корсаков.

- Уже сегодня экономика агломерации характеризуются стабильным развитием. Прежде всего, по показателям объема инвестиций, росту населения и жилищной обеспеченности. Городская среда становится более комфортной для людей. Мы рассматриваем агломерацию как энергетический центр Дальнего Востока. Ключевыми отраслями экономики станут традиционные нефтегазовый и рыбопромышленный комплексы, а также новые – транспорт, логистика и туризм. Мы разработали программу развития агломерации. Она предусматривает инвестиции в объеме свыше 500 миллиардов рублей. Будет создано около 15 тысяч рабочих мест, - сказал Валерий Лимаренко.

Ключом к развитию агломерации станет глубоководный Корсаковский порт. Здесь появятся рыбоперерабатывающие мощности, рассчитанные на один миллион тонн рыбной продукции в год. В результате принципиально изменится отраслевая логистика. Сырье будет доставляться на российский берег, перерабатываться и отправляться отечественным потребителям и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Областные власти уже подготовили проектную документацию на реконструкцию транспортного узла.

Важная роль отведена авиационному хабу. Аэропорт Южно-Сахалинска станет точкой пересечения воздушных и морских транспортных путей. В ближайшие месяцы примет первых пассажиров современный аэровокзальный комплекс на пять миллионов пассажиров в год. За счет областного бюджета строится новая взлетно-посадочная полоса. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию в 2025 году.

Строительство обхода вокруг Южно-Сахалинска позволит вывести грузовой транспорт из города, высвободить свыше 200 гектаров земли в центре города для общественно-деловой инфраструктуры. Растет значение железной дороги. Вдоль нее располагаются площадки индустриальных парков: нефтегазового, агропромышленного, лесоперерабатывающего и строительного. Благодаря созданию дополнительных транспортно-пересадочных узлов и станций в несколько раз вырастут объемы перевозок. Еще одна цель – сократить время в пути от центра агломерации до конечной станции до 30 минут.

До 2030 года на территории агломерации будут построены районы с современным архитектурным обликом. Общая площадь - более двух миллионов квадратных метров жилья. В частности, в рамках программы «Дальневосточный квартал» новый район появится по соседству с Корсаковским портом.

Развитию образования и научной деятельности, повышению квалификации островных кадров будет способствовать создание на базе островного университета кампуса «СахалинТех». Увеличение протяженности трасс горнолыжного курорта «Горный воздух», восстановление визитной карточки Сахалина – уникального маяка Анива - позволит привлечь в регион дополнительных туристов.

Губернатор обратился к Президенту РФ с просьбой поддержать основные проекты агломерации, реализация которых обеспечит развитие экономики территории и сформирует современные и комфортные условия для жизни людей.

Участие в развитии Южно-Сахалинска принимает и ПАО «Газпром». Компания возведет в областном ряд объектов. Среди них - самые современные офисные помещения, которые соответствуют мировым стандартам, школа, детский сад, спортивные и социально-культурные сооружения. По мнению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, реализация представленного мастер-плана позволит через короткий промежуток времени увидеть совсем другой Южно-Сахалинск.

- Такие встречи - не про формализм и ненужную канцелярщину. Напротив, это всегда живой и очень востребованный разговор заинтересованных сторон. Наш губернатор презентовал мастер-план Южно-Сахалинской агломерации. Масштабный, беспрецедентный для островного региона проект. В определенной степени амбициозный. На Южно-Сахалинске как административном центре субъекта лежит повышенная ответственность за успешную реализацию проекта. На территории нашего города сегодня воплощаются в жизнь знаковые для региона проекты: это строительство новой взлетно-посадочной полосы, современного аэровокзального комплекса, студенческого кампуса, автобусного парка. Все это, безусловно, положительно скажется как на развитии города и региона, так и на благополучии наших людей, - прокомментировал событие мер Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

По итогам совещания планы развития пяти городов будут доработаны и утверждены.