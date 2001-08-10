Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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14:58, | Новости общества Сахалина и Курил

На рыбоводных заводах Сахалина начинается кормление мальков тихоокеанских лососей

На рыбоводных заводах Сахалина начинается кормление мальков тихоокеанских лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После длительного периода от закладки икры до выклева ежегодно на рыбоводных заводах Сахалинской области к середине марта – апреля начинается новый этап в жизни мальков тихоокеанских лососей – рыбоводы поднимают «подопечных» на плав, те начинают самостоятельно питаться и активно расти. С этого дня их будут регулярно взвешивать, осматривать, корректировать рацион.  От качества выпускаемой рыбы зависит, сколько её вернётся к берегам Сахалина через 2-3 года (в зависимости от вида рыб). Одним из первых кормит малька завод в селе Охотское, рассказали ТИАИ "Острова" в региональном министерстве по рыболовству.

- Специалисты рыбной отрасли и науки пришли к выводу, что только искусственное воспроизводство поможет поддержать популяцию лососёвых у берегов Сахалинской области и обеспечить стабильными рабочими местами рыбаков и рыбообработчиков, – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Предприятия активно развивают это направление, строят заводы. В прошлом году количество рыбоводных предприятий в области увеличено до 73. Это стало возможным за счет реализации предприятиями инвестиционных проектов по строительству лососевых рыбоводных заводов. В 2023 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию еще 4-х предприятий, общей мощностью выпуска около 100 млн.шт. молоди.

Область имеет исключительные условия для широкомасштабного развития аквакультуры тихоокеанских лососей. В целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов в естественных водных объектах рыбохозяйственного значения в Сахалинской области за счет государственных капиталовложений и частных инвестиций создана крупнейшая на Дальнем Востоке сеть лососевых рыбоводных заводов.

По итогам 2022 года в островном регионе отмечен рост показателей в области воспроизводства тихоокеанских лососей.

Улучшены показатели как по закладке икры, так и по объему выпуска тихоокеанских лососей в Сахалинской области: в 2022 году заложено 1,587 млрд.шт. икры, в 2021 – 1,278 млрд.шт. Объем выпуска молоди тихоокеанских лососей в 2022 году составил 1,179 млрд.шт., в 2021 – 1,136 млн.шт. Ожидаемое количество выпуска молоди в 2023 году составляет более 1,4 млдр.штук.

Промышленные возвраты тихоокеанских лососей позволяют обеспечивать внутренний рынок островного региона свежей рыбой, в том числе в рамках осуществляемой в области Программы реализации свежей рыбы по ценам ниже рыночных.

- С 2022 года мы практически полностью перешли на отечественные корма. Кроме новосибирских, которые показали себя даже лучше иностранных, появился еще один производитель кормов – ВНИРО. Я знаю, что предприятия закупают эти корма тоже, – рассказал старший рыбовод ООО «Каниф» Дмитрий Багинский. –  В России, в том числе и в Сахалинской области, существует возможность для замены деталей зарубежного производства. Несмотря на санкционное давление, мы имеем возможность поддерживать качественную работу оборудования заводов, все функционирует нормально, сбоев не отмечается, деятельность предприятий стабильна

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