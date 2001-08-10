На рыбоводных заводах Сахалина начинается кормление мальков тихоокеанских лососей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После длительного периода от закладки икры до выклева ежегодно на рыбоводных заводах Сахалинской области к середине марта – апреля начинается новый этап в жизни мальков тихоокеанских лососей – рыбоводы поднимают «подопечных» на плав, те начинают самостоятельно питаться и активно расти. С этого дня их будут регулярно взвешивать, осматривать, корректировать рацион. От качества выпускаемой рыбы зависит, сколько её вернётся к берегам Сахалина через 2-3 года (в зависимости от вида рыб). Одним из первых кормит малька завод в селе Охотское, рассказали ТИАИ "Острова" в региональном министерстве по рыболовству.
- Специалисты рыбной отрасли и науки пришли к выводу, что только искусственное воспроизводство поможет поддержать популяцию лососёвых у берегов Сахалинской области и обеспечить стабильными рабочими местами рыбаков и рыбообработчиков, – рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Предприятия активно развивают это направление, строят заводы. В прошлом году количество рыбоводных предприятий в области увеличено до 73. Это стало возможным за счет реализации предприятиями инвестиционных проектов по строительству лососевых рыбоводных заводов. В 2023 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию еще 4-х предприятий, общей мощностью выпуска около 100 млн.шт. молоди.
Область имеет исключительные условия для широкомасштабного развития аквакультуры тихоокеанских лососей. В целях сохранения и пополнения запасов водных биологических ресурсов в естественных водных объектах рыбохозяйственного значения в Сахалинской области за счет государственных капиталовложений и частных инвестиций создана крупнейшая на Дальнем Востоке сеть лососевых рыбоводных заводов.
По итогам 2022 года в островном регионе отмечен рост показателей в области воспроизводства тихоокеанских лососей.
Улучшены показатели как по закладке икры, так и по объему выпуска тихоокеанских лососей в Сахалинской области: в 2022 году заложено 1,587 млрд.шт. икры, в 2021 – 1,278 млрд.шт. Объем выпуска молоди тихоокеанских лососей в 2022 году составил 1,179 млрд.шт., в 2021 – 1,136 млн.шт. Ожидаемое количество выпуска молоди в 2023 году составляет более 1,4 млдр.штук.
Промышленные возвраты тихоокеанских лососей позволяют обеспечивать внутренний рынок островного региона свежей рыбой, в том числе в рамках осуществляемой в области Программы реализации свежей рыбы по ценам ниже рыночных.
- С 2022 года мы практически полностью перешли на отечественные корма. Кроме новосибирских, которые показали себя даже лучше иностранных, появился еще один производитель кормов – ВНИРО. Я знаю, что предприятия закупают эти корма тоже, – рассказал старший рыбовод ООО «Каниф» Дмитрий Багинский. – В России, в том числе и в Сахалинской области, существует возможность для замены деталей зарубежного производства. Несмотря на санкционное давление, мы имеем возможность поддерживать качественную работу оборудования заводов, все функционирует нормально, сбоев не отмечается, деятельность предприятий стабильна
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