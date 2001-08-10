"Сахалинэнерго" ночью провело плавку льда на трех высоковольтных ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» сегодня ночью, 14 марта, провело мероприятия по плавке гололеда на трех линиях электропередачи, пролегающих в центральной части Сахалина. Своевременно принятые меры позволили избежать повреждения ЛЭП и обесточивания потребителей, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» со вчерашнего дня продолжают находится в режим повышенной готовности для ликвидации последствий циклона. В энергокомпании разработан и согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. На период прохождения непогоды установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.

Учитывая высокую вероятность обледенения проводов, накануне дополнительно была проверена готовность установок плавок гололеда к их включению и работе в режиме высоких нагрузок. Сегодня ночью энергетики провели мероприятия по плавке гололеда на трех линиях электропередачи напряжением 220 кВ: «Лермонтовка – Краснопольская», «Смирных – Тымовская», «Лермонтовка – Смирных». Своевременно принятые меры исключили опасность обрыва проводов и обеспечили устойчивое электроснабжение потребителей.