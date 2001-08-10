В Сахалинской области появятся проводники здоровья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Добровольцы, перенесшие серьезные заболевания или находящиеся на лечении, будут курировать других пациентов. Новая мера отвечает одной из главных задач, стоящих перед островной медициной, – выявлять опасные недуги на ранних стадиях. В этом году обследование пройдут 145 тысяч сахалинцев и курильчан из групп риска. О нововведениях, призванных увеличить продолжительность жизни сахалинцев и курильчан, рассказали на сессии федерального Агентства стратегических инициатив, которая прошла в Южно-Сахалинске, рассказла ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сегодня средняя продолжительность жизни на островах – 69 лет, к концу этого года необходимо увеличить этот показатель до 73 лет.
– Проблема в том, что профильные службы уделяли мало внимания ранней диагностике, при том, что эта отрасль медицины у нас достаточно развита и оснащена всем необходимым оборудованием. Для решения этой задачи были вложены большие средства. Сейчас эта ситуация будет исправляться, количество прошедших диспансеризацию или чекап необходимо существенно увеличить. А с пациентами из группы риска необходимо наладить адресную работу. Сейчас мы плотно взялись за онкологию. Каждую неделю я провожу встречи с пациентами и их родными, и из первых уст получаю обратную связь, где к людям не оказали должного внимания, – подчеркнул Валерий Лимаренко.
В островном регионе половину злокачественных новообразований обнаруживают на ранних стадиях, благодаря чему сохраняют жизни пациентов. Глава региона поставил задачу – в этом году довести показатель минимум до 60 процентов. Для этого организовано диспансерное наблюдение 145 тысяч сахалинцев и курильчан из зоны риска. Проводники здоровья будут обзванивать пациентов, приглашать и сопровождать на обследование, узнавать о состоянии здоровья.
Министр здравоохранения островного региона Владимир Кузнецов рассказал о мерах по повышению удовлетворенности сахалинцев медицинской помощью. В амбулаторном звене показатели выросли благодаря внедрению обратной связи. После каждого посещения поликлиники пациенту звонит телефонный робот и просит оценить качество и доступность медицинской помощи. Если люди дают негативную оценку, проводится проверка. Такой же механизм запускают в системе стационарной и скорой медицинской помощи. К примеру, в областном онкодиспансере пациенты могут анонимно или от своего имени заполнить анкету и рассказать об отношении медицинского персонала, качестве лечения и питания. В течение месяца опросы планируется начать во всех стационарах региона.
– Мы планируем в два раза сократить для пациентов время ожидания плановой госпитализации в больницу. Запускаем электронный механизм направления на госпитализацию в системе БАРС. Раньше пациенту необходимо было принести пакет документов, бумажное направление, результаты исследований. Сейчас эта бюрократия закончена – все доступно в информационной системе, – пояснил Владимир Кузнецов.
За прошлый год удалось также увеличить долю сахалинцев и курильчан, проживающих в 15-минутной пешей доступности от амбулаторных медицинских учреждений. В прошлом году открыли 6 фельдшерско-акушерских пунктов, в этом – планируется еще 3. В отдаленных селах, где нет ФАПов, используются передвижные медицинские комплексы.
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