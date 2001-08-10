Жителей области приглашают на форум «Острова цифровых возможностей»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18-20 декабря состоится итоговый форум, который расскажет о лучших практиках цифровой трансформации в области здравоохранения, социальной поддержки, образования, сферы ЖКХ, энергетики, транспорта и строительства, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Мы покажем жителям сервисы, улучшающие качество предоставления услуг. Волонтёры помогут их установить и настроить сразу на месте. А коллеги из регионов смогут увидеть проектные офисы, где происходит управление данными и формирование наших сервисов, – рассказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

Открытая часть форума для жителей Сахалинской области разделена на два тематических блока. Они пройдут 18 декабря с 11:00 до 15:00 в арт-резиденции «Маяк».

Блок «Острова цифровых возможностей для молодёжи» расскажет про программу «Зарабатываем вместе», ИТ-парк как бизнес инкубатор, кванториумы, беспилотные летательные аппараты и региональные сервисы для молодёжи.

Второй блок «Острова цифровых возможностей для жителей Сахалина и Курил» расскажет про новые сервисы от министерств здравоохранения, цифрового и технологического развития, соцзащиты, ЖКХ и образования.

– Сервисы, которые мы разрабатываем вместе с коллегами из министерств, направлены на улучшение качества жизни островитян. Зачастую сахалинцы и курильчане не знают про новые возможности, которые им доступны. Поэтому одна из целей форума – познакомить жителей с цифровыми сервисами. А сотрудники ведомств помогут участникам узнать про них подробнее, – отметил министр цифрового и технологического развития Александр Снегирёв.

На мероприятии расскажут про новые возможности приложения «Острова.65», помогут зарегистрироваться в нём и покажут преимущества использования. Для тех, кто забыл свой пароль или хочет зарегистрироваться на Госуслугах, на месте будут работать сотрудники МФЦ.

Форум пройдёт в арт-резиденции «Маяк» по адресу: ул. Ленина, 150. Вход для всех желающих – свободный. Подробную информацию можно найти на официальном сайте форума.