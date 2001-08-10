Сахалинцев и курильчан приглашают выбрать, какие дворы отремонтируют в 2023 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продолжится реализация федерального проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке, благодаря которому во всех районах капитально приводят в порядок придомовые территории. Всего в 2023 году за счет федеральных средств планируется дополнительно капитально отремонтировать и благоустроить около 30 дворов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Дворы, которые преобразят в следующем году, выберут сами сахалинцы и курильчане. Первым этапом реализации проекта станет онлайн-опрос жителей, который пройдет с 15 по 25 декабря во всех муниципальных образованиях. В результате будет сформирован адресный перечень дворов, планируемых к благоустройству.
Голосование пройдет на платформе обратной связи https://pos.gosuslugi.ru/. На обновление дворовых территорий в Сахалинской области планируется направить 209 млн рублей из федерального бюджета через механизм дальневосточной «Единой субсидии».
– Приглашаю жителей домов, где требуется капитальный ремонт дворов, принять активное участие. Результат будет зависеть только от людей. Чем больше жителей конкретного дома оставят свой голос, тем больше шансов добиться ремонта, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Во дворах, которые победят на голосовании, отремонтируют тротуары и проезды, создадут условия для маломобильных граждан, высадят кустарники и деревья, установят систему освещения. Там, где это необходимо, появится спортивное оборудование и игровые площадки.
Помимо капитальных работ, по поручению губернатора Валерия Лимаренко второй год подряд выполнили рекордный объем текущего ремонта. В 2022-ом в порядок привели почти тысячу придомовых территорий во всех районах области.
– В этом году в нашем дворе сделали только ямочный ремонт. Видим изменения в соседних дворах и тоже мечтаем попасть в программу благоустройства. Буду призывать соседей принять участие в опросе, – рассказала южносахалинка Людмила Федорова.
Проект «1000 дворов» реализуется на Дальнем Востоке по поручению Президента России Владимира Путина. Главная задача – создать новые доступные пространства для отдыха рядом с домом, улучшить качество жизни. В рамках проекта в 2022 году в Сахалинской области привели в порядок 84 придомовые территории.
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