В Южно-Сахалинске отремонтированы три автодороги к социально значимым объектам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Южно-Сахалинске отремонтировали порядка 1 км автодорог, ведущих к медицинским учреждениям, школам и спортивным объектам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, проведен капитальный ремонт дороги от ул. Лермонтова до Сахалинской областной психиатрической больницы. С северной стороны улицы оборудован тротуар. Кроме того, реконструирована парковка для посетителей медицинского учреждения. В ходе благоустройства возле областной психиатрической больницы обустроен газон, оборудован карман для общественного транспорта.
В планировочном районе Луговое ремонтные работы проводили на ул. Комарова, ведущей к одному из корпусов поликлиники №6. Капремонт проходил на участке от ул. Дружбы до ул. 2-я Набережная. Подрядная организация провела полную замену асфальтового покрытия, оборудовала тротуары, выполнила благоустройство и озеленение.
К нормативу приведена ул. Детская - улица с интенсивным движением, где располагаются сразу несколько значимых для горожан объектов: городской парк, гимназия №3, зоопарк, гостиничный комплекс. Работы охватили свыше 6300 кв. м проезжей части и более 2400 кв. м тротуаров. Новое асфальтобетонное покрытие уложено на участке протяженностью порядка 600 м от ул. Комсомольской до северного въезда в городской парк. Также здесь отремонтировали тротуары и выполнили озеленение.
В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Южно-Сахалинске отремонтированы и благоустроены 13 объектов. В следующем году работа в данном направлении будет продолжена.
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