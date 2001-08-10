Южносахалинцы могут создать "Новогоднее чудо для бабушки"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благотворительную акцию по сбору сладких подарков для постояльцев южно-сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов организовала волонтер и журналист газеты «Южно-Сахалинск сегодня» Наталья Русинова. Акцию уже поддержали сотрудники издательского дома «Южно-Сахалинск сегодня», многие департаменты и учреждения администрации города, расскзали ТИА "Острова" в городской администрации.
Подробнее о благотворительном проекте рассказала создатель Наталья Русинова:
- С каждым годом к проекту «Новогоднее чудо для бабушки» присоединяется все больше и больше людей. И мы одариваем два отделения «Милосердие» - в южно-сахалинском доме-интернате для престарелых и его филиале в Углезаводске. В прошлом году получилось порадовать наше «Милосердие» и весь интернат в Углезаводске, это 130 человек. Если в этом году акция пройдет успешно, то мы сможем одарить оба интерната полностью. А это более 300 человек. Смысл нашей акции — подарить радость и ощущение праздника бабушкам и дедушкам. Каждый из нас может стать волшебником. Для детей, которые могут присоединиться к акции вместе с родителями - это отличный пример проявления заботы, сочувствия и уважения к старости.
Отметим, волонтеры проекта «Ангелы с крепкими руками» не занимаются сбором денег. Остерегайтесь мошенников.
Для акции не принимаются:
- конфеты с крупными орехами, семенами;
- конфеты в кокосовой стружке;
- вафли;
- сухое печенье «Юбилейное»;
- сладости без индивидуальной упаковки;
- пирожные ручной работы, десерты с экзотическими начинками.
Для акции принимаются:
- мягкие пирожные в индивидуальной упаковке (по типу «Барни», «Чокопай»);
- мягкие конфеты с однородной начинкой;
- мармеладные конфеты в индивидуальной упаковке.
Добавим, сладости для акции «Новогоднее чудо для бабушки» принимаются по адресам: ул. Амурская, 88 (второй этаж, редакция газеты «Южно-Сахалинск сегодня», с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00), ул. Крайняя, 46 (фитнес-клуб «Тонус», с 9.00 до 21.00 ежедневно). Сроки сбора: до 23 декабря – для интерната в Южно-Сахалинске, до 29 декабря – для интерната в Углезаводске.
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