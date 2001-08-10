Сахалинские артисты дали праздничный концерт для раненых бойцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские артисты дали праздничный концерт в честь Дня Героя Отечества для раненых бойцов, проходящих реабилитацию и лечение в Военном клиническом госпитале Южно-Сахалинска. Концерт был организован волонтёрским штабом #МЫВМЕСТЕ при поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области. Ребята очень тепло встретили талантливых исполнителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
К землякам обратился Дмитрий Смекалов, руководитель агентства. Он поблагодарил их за проявленное мужество и пожелал им скорейшего выздоровления.
С импровизированной сцены прозвучали добрые и патриотичные песни. Ирина Иконникова и Кристина Дворникова, Кира Касуцкая, Шавкат Содиков, Елена Акшенцева, Катя Счастливая, Кристина Булатова и Полина Малышева исполнили трогательные композиции, приуроченные к такой важной дате. Также были исполнены песни про Сахалин и его дальневосточные красоты. Каждое выступление военнослужащие встречали овациями, аплодировали стоя. А под песню Адели "Новогодние игрушки" некоторые даже вышли танцевать.\"Мы сегодня приехали к ребятам, чтобы поздравить их с Днем Героя Отечества и исполнить для них песни военных лет, патриотические и добрые композиции. Ребята всех тепло встречают, это очень приятно. Видно, что им не хватает тут такого. Обязательно приедем сюда еще раз", -поделилась Катя Счастливая, исполнительница авторских песен.
В конце мероприятия артисты и военнослужащие сделали совместное фото на память. Следующий концерт планируется провести на новогодних каникулах. Артисты подготовят для земляков специальную праздничную программу.
Благодаря господдержке волонтёрство стало структурированной и эффективной сферой деятельности. Функционируют центры поддержки волонтёрства, создана единая информационная система добровольчества, проводятся обучающие курсы и конкурсы. Для развития добровольчества Минпросвещения России совместно с Росмолодёжью, Роспатриотцентром и Росдетцентром сотрудничает с различными молодёжными общественными организациями, такими как Российское движение школьников, Ассоциация волонтёрских центров, «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», Поисковое движение России. Благодаря нацпроекту "Образование" создана эффективная система поддержки волонтёрства, в том числе на Сахалине и Курилах.
Штаб #МЫВМЕСТЕ продолжает свою работу по оказанию помощи семьям мобилизованным, сборе гуманитарной помощи и в проведении патриотических концертов и акций в Сахалинской области.
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