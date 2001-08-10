Сахалинец, пять раз не славший на права, купил их в интернете

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении и использовании подложных документов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что несколько лет назад гражданин решением суда был лишен права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии опьянения. По истечению административного наказания мужчина около пяти раз пытался сдать экзамен на водительские права, но попытки не увенчались успехом.

Тогда, в 2019 году с помощью сети Интернет он приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение категории «B,B1,M». В августе 2022 года гражданин был остановлен для проверки документов инспекторами ГИБДД. Инспекторы сразу обратили внимание, что предъявленный документ имеет признаки подделки. В дальнейшем догадки полицейский подтвердил эксперт-криминалист.

Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ – использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.