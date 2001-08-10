Светофоры на пересечении улиц Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске отключили для замены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по установке новых транспортных и пешеходных светофоров проводятся на перекрестке улиц Комсомольской и Емельянова в Южно-Сахалинске. В связи с этим существующие светофорные объекты в настоящее время выведены из эксплуатации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы, проводимые в рамках завершения капитального ремонта ул. Комсомольской, ориентировочно продлятся до вечера 9 декабря. Автомобилистам необходимо ориентироваться на знаки приоритета при движении по данному перекрестку.